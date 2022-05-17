Зак Клейман – о сумме продления контракта с Джа Морэнтом: «Он краеугольный камень клуба»

Генеральный менеджер Зак Клейман ушел от ответа на вопрос о потенциальном максимальном продлении контракта с разыгрывающим .

«Все, что мне разрешено говорить здесь по правилам НБА, я скажу. Он, безусловно, является краеугольным камнем нашей организации», – заявил Клейман.

Руководителям клубов запрещено обсуждать будущие сделки с игроками, так как межсезонье в лиге официально еще не началось.

Этим летом Морэнт может подписать максимальное продление контракта, по которому он заработает от 181 до 217 миллионов долларов в зависимости от попадания в символические пятерки НБА.

«Гризлис» в нынешнем сезоне стали 2-ми на Западе и дошли до полуфинала конференции в плей-офф. Клейман признан лучшим управленцем года.

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