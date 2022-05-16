Зак Клейман: «Гризлис» готовы тратить деньги на игроков, которые нам нужны»

Генеральный менеджер Зак Клейман заявил, что клуб с маленького рынка не будет экономить в контрактных ситуациях с важными игроками.

«Гризлис» готовы тратить деньги на игроков, которые нам нужны. С этим здесь никогда не возникнет проблем.

Маленький рынок нас не беспокоит. У нас не возникнет проблем, когда нужно будет сохранить тех, кого мы хотим сохранить», – заявил Клейман.

«Гризлис» в нынешнем сезоне стали 2-ми на Западе и дошли до полуфинала конференции в плей-офф. Клейман признан лучшим управленцем года.

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