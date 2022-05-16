Джа Морэнт: «Мне нравится в «Мемфисе», хочу играть за эту команду»

Разыгрывающий «Гризлис» Джа Морэнт заявил о том, что предан команде и не думает о переходе.
«Мне нравится в «Мемфисе», я счастлив здесь. Здесь мой дом. Ваш вопрос в том, хочу ли я играть за эту команду? О да!» – заявил Морэнт.
Морэнт в этом сезоне был признан самым прогрессирующим игроком.
«Гризлис» стали 2-ми на Западе и дошли до полуфинала Западной конференции в плей-офф.
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