Джа Морэнт: «Мне нравится в «Мемфисе», хочу играть за эту команду»

Разыгрывающий «Гризлис» заявил о том, что предан команде и не думает о переходе.

«Мне нравится в , я счастлив здесь. Здесь мой дом. Ваш вопрос в том, хочу ли я играть за эту команду? О да!» – заявил Морэнт.

Морэнт в этом сезоне был признан самым прогрессирующим игроком.

«Гризлис» стали 2-ми на Западе и дошли до полуфинала Западной конференции в плей-офф.

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