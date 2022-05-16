Крис Пол: «Каждый раз, когда я проигрываю, говорят, что лучшего шанса уже не будет»

Разыгрывающий «Санз» после разгрома от «Мэверикс» (90:123, 3-4) в седьмом матче серии плей-офф заявил, что в следующем сезоне его команда вновь будет бороться за чемпионство.

«То же самое говорили в прошлом году. Наверное, это говорили и в 2008-м. Каждый раз, когда я проигрываю, говорят, что лучшего шанса у меня уже не будет. Я думаю, что мы вернемся в следующем году», – сказал Пол.

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