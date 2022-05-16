«Я не знал, что должен был приехать. В этот день у меня была игра в Стамбуле». Стивен Эй Смит по ошибке раскритиковал не того Девина Букера

Телеведущий Стивен Эй Смит в твите о «жалкой» игре «Санз» в 7-м матче серии плей-офф против «Мэверикс» (90:123, 3-4) по ошибке вместо защитника «Финикса» Девина Букера отметил его полного тезку из «Фенербахче».

«Не могу поверить, что «Даллас» оказался так хорош, а «Санз» выглядели настолько жалко. Сегодня мы не увидели Криса Пола и Девина Букера. Даже не верится», – написал Смит в Twitter.

«Я не знал, что должен был приехать. В этот день у меня была игра в Стамбуле. В следующий раз буду готов», – написал в ответ центровой Девин Букер.

«Финикс» обратился в пепел и унизительно проиграл «Далласу» в седьмой игре. Так фавориты НБА еще не вылетали