«Финикс»: «Мы не будем удовлетворены до тех пор, пока не выиграем чемпионат»

«Финикс» после неожиданного разгрома от «Далласа» в седьмом матче серии второго раунда обратился с открытым письмом к болельщикам.

«Чем больше успех и ожидания, тем глубже разочарование. Это естественно. Просто знайте, что мы все сейчас испытываем это, и наша организация не будет удовлетворена до тех пор, пока мы не выиграем чемпионат. Стать лучше можно только вместе», – говорится в тексте письма.

Письмо подписали генеральный менеджер «Санз» и президент клуба Джейсон Роули.

В минувшем сезоне «Финикс» дошел до финала плей-офф, в нынешнем стал победителем регулярного чемпионата НБА.

«Финикс» обратился в пепел и унизительно проиграл «Далласу» в седьмой игре. Так фавориты НБА еще не вылетали