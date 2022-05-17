Василий Карасев: «Не хотелось бы, чтобы вместо топ-тренеров приехали второстепенные иностранцы»

Известный тренер предположил, как может измениться ситуация в России после ожидаемого отъезда из клубов ведущих иностранных специалистов.

«Часть иностранцев, думаю, уедет. Вряд ли они здесь без Евролиги и еврокубков останутся. Боюсь только одного, что топовые иностранные тренеры уедут, а вместо них приедут второстепенные специалисты. Лучше уж в такой ситуации давать шанс нашим, которые у нас тоже прекрасные. Могут и результат показывать, и работать хорошо. Это и игроков, кстати, касается. Чтобы, когда все утрясется, у нас была своя база.

А так перекос, конечно, был большой. Странно, что лига российская, а тренеров наших в ней нет ни одного», – заявил Карасев.

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