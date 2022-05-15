Виктор Павленко может перейти в баскетбол 3х3

Форвард МБА Виктор Павленко рассматривает возможность продолжения карьеры в баскетболе 3х3.

По информации Metaratings.ru, 29-летний игрок уже получил предложение от одного из чемпионов России. Также есть возможность возглавить направление баскетбола 3х3 в одном из клубов Лиги ВТБ.

Павленко выступает за МБА с сезона-2013/14. Ожидается, что в следующем сезоне команда перейдет из Суперлиги-1 в Лигу ВТБ.

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