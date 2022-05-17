Леброн Джеймс: «Не могу назвать одного лучшего из оставшихся в плей-офф. Стеф, Лука, Джимми, Тейтум, Клэй»

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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во время переписки с болельщиками в твиттере ответил на вопрос о том, кого из до сих пор участвующих в плей-офф-2022 игроков можно назвать лучшим.

«Не могу назвать одного лучшего из оставшихся в плей-офф, многие отличные ребята продолжают играть. Стеф, Лука, Джимми, Тейтум, Клэй, список можно продолжать! Эти парни классно смотрятся в этом розыгрыше», – написал Леброн.

В финалах конференций сойдутся «Майами» и «Бостон», а также «Голден Стэйт» и «Даллас».

«Финикс» обратился в пепел и унизительно проиграл «Далласу» в седьмой игре. Так фавориты НБА еще не вылетали

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