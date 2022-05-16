Маркус Смарт может пропустить 1-й матч против «Майами» из-за травмы стопы

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Участие разыгрывающего «Бостона» Маркуса Смарта в первом матче финальной серии Восточной конференции против «Майами» находится под вопросом из-за растяжения связок правой стопы.

Об этом заявил главный тренер «Селтикс» Име Удока после победы в седьмом матче серии над «Милуоки» (109:81, 4-3).

Сегодня Смарт прошел МРТ-обследование стопы, которое не выявило серьезного повреждения. Решение об участии игрока будет принято перед матчем в Майами во вторник.

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