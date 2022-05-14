Маркус Смарт – о 7-м матче: «Бостон – не самое приятное место для гостевых команд»

Защитник «Селтикс» ожидает, что «Бакс» придется иметь дело с серьезным давлением во время решающего седьмого матча серии в .

«Будет шумно. Это имеет большое значение.

Бостон – не самое приятное место для гостевых команд, особенно когда речь идет о матче номер семь», – заявил Смарт.

Седьмая встреча серии второго раунда состоится в воскресенье. Начало в 22:30 по московскому времени.

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