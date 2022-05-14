Маркус Смарт: «Теперь я впервые после пятого матча смогу немного поспать»

Защитник «Селтикс» заявил, что победа в шестом матче серии с «Бакс» (108:95, 3-3) позволит ему немного расслабиться.

На последней минуте проигранного пятого матча Смарт попал под блок-шот Дрю Холидэя, а затем позволил ему забрать у себя мяч в спасительной атаке.

«Теперь я впервые после пятого матча смогу немного поспать. До сих пор с этим были проблемы.

Моя задача – задавать настроение. От меня должен исходить импульс. Я сердце и душа этой команды. Одноклубники постоянно мне об этом говорят. Я стараюсь делать это для них. Моя энергия заразительна, я знаю это. Стараюсь привносить это каждый день», – заявил Смарт.

«Низкий интеллектуальный уровень менеджеров». Помощница Прохорова в «Нетс» объяснила, почему НБА не нужно переоценивать