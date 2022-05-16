Элвин Джентри присоединился к руководству «Сакраменто»

присоединился к фронт-офису в качестве вице-президента, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

67-летний специалист завершал сезон-2021/22 в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера. В начале апреля руководство клуба проинформировало его, что начинает поиски нового главного тренера. Позже стало известно, что на эту должность будет назначен .

Джентри присоединился к генеральному менеджеру «Кингз» Монте Макнэру на драфт-комбайне.

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