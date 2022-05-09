Майк Браун подписал 4-летний контракт с «Сакраменто»

станет новым главным тренером . Как сообщает ESPN, соглашение специалиста рассчитано на четыре сезона.

Перед Брауном стоит задача вывести «Кингс» в плей-офф, впервые за последние 16 лет.

С 2016 года Браун занимал должность помощника Стива Керра в .

До этого он семь лет отработал в качестве главного тренера в «Кливленде» и «Лейкерс» (347 побед и 216 поражений в регулярном сезоне, 47 побед и 36 поражений в плей-офф). В 2007 году он вывел «Кэвз» в финал и был признан лучшим тренером года.

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев