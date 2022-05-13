Домантас Сабонис будет представлять «Сакраменто» на драфт-лотерее

Тяжелый форвард был выбран в качестве представителя клуба на лотерее драфта НБА 2022 года.

Лотерея состоится во вторник, 17 мая. Шансы «Кингз» получить 1-й номер драфта составляют 7,5 процента – седьмое место в лиге. Шансы получить один из первых четырех пиков – 32 процента.

Сабонис присоединился к «Сакраменто» перед дедлайном обменов, но был вынужден досрочно завершить сезон из-за травмы.

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