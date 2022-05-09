Стив Керр – об уходе Майка Брауна в «Сакраменто»: «Для нас это потеря, но так и должно быть»

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Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр прокомментировал назначение своего ассистента Майка Брауна на пост главного тренера «Сакраменто».

«Даже не знаю, с чего начать. То, что Майк сделал для меня и для этого клуба за шесть лет пребывания здесь — просто невероятный вклад. Он потрясающий тренер, замечательный друг, и «Сакраменто» сделал отличный выбор.

Для нас это потеря, но так и должно быть. В тренерском штабе нужны талантливые люди с большим опытом и способностью учиться и расти одновременно. Затем они продвигаются по карьерной лестнице и переходят туда, куда они хотят», – сказал Керр.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?

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