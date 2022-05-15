Президент «Санз»: «Мы можем продать всю нашу арену по годовым абонементам, это следующий золотой век»

Президент Джейсон Роули отметил увеличение интереса к команде со стороны болельщиков на фоне второго подряд удачного сезона.

«Как часто вы видите людей, одетых в футболки, кепки, майки с надписями «Санз»? Мы видим, что это стало нормой. Наши продажи фирменной атрибутики стали вторыми или третьими в лиге. Количество годовых абонементов увеличилось с 4 000 до 12 000. Мы могли бы продать больше, но приняли решение оставить места, чтобы другие люди тоже смогли прийти.

Люди должны признать, что мы, вероятно, могли бы продать всю эту арену по годовым абонементам, но мы хотели дать возможность людям приходить и наслаждаться игрой, не выходя на вторичный рынок и не страдая от цен перепродажи. Мы также хотели оставить достаточно мест для различных сообществ и благотворительных организаций.

Мы наблюдаем эмоциональный взрыв, и с точки зрения бизнеса это, безусловно, хорошо. Видеть столько людей, которые носят цвета, логотип и поддерживают игроков, просто потрясающе. Это следующий золотой век. Я думаю, это может продолжаться и в дальнейшем», – сказал президент команды Джейсон Роули

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