«Гризлис» с большим отрывом лидируют в НБА по количеству флоутеров

Twitter-аккаунт Beyond The RK опубликовал инфографику, которая наглядно демонстрирует, сколько флоутеров в среднем за матч исполняет каждая команда НБА и с какой эффективностью.

Однозначным лидером среди команд по количеству флоутеров является . В сезоне-2021/22 команда исполняла 12,5 флоутера в среднем за матч. На втором месте – «Сан-Антонио» (9,3).

Самыми эффективными исполнителями флоутеров стали (1,0 очка в среднем за бросок) и (0,99).

Среди игроков с большим отрывом лидирует . За пять последних сезонов разыгрывающий «Атланты» исполнил 1 186 флоутеров с эффективностью 0,98 очка.

В НБА будет новый чемпион! «Милуоки» отлетел от Гранта Уильямса (кого?) – болтливый толстячок рубил Янниса и показал мастер-класс по трехочковым