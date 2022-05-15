Дэмиан Лиллард будет представлять «Портленд» во время лотереи драфта-2022

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард будет представлять команду во время проведения лотереи драфта НБА-2022, которая пройдет 17 мая.
Лиллард пропустил большую часть нынешнего сезона из-за травм, сыграв лишь 29 матчей. «Блэйзерс» ушли в перестройку, обменяв несколько ключевых игроков перед дедлайном, и завершили регулярный чемпионат на 13-м месте (27-55).
Таким образом, команда имеет шансы получить первый пик (9%) или выбор в Топ-4 (37,2%) предстоящего драфта по итогам лотереи.
Как сообщает инсайдер НБА Марк Стейн, во время процедуры 17 мая свои клубы будут представлять также легендарный игрок «Сан-Антонио» Дэвид Робинсон и вице-президент «Нью-Йорка» Уильям Уэсли.
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