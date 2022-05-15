«Вот умора! Я неплох». Дэмиан Лиллард оценил мем, указывающий на отсутствие у игрока достижений

Разыгрывающий Дэмиан Лиллард прокомментировал мем одного из пользователей твиттера, который сообщает об отсутствии значимых достижений у игрока.

«Как Дэмиан Лиллард начал: один приз лучшему новичку, ноль MVP, ноль титулов лучшего бомбардира, ноль побед в финале конференции, ноль участий в финале НБА, отсутствие бороды.

Как Дэмиан Лиллард продолжил: один приз лучшему новичку, ноль MVP, ноль титулов лучшего бомбардира, ноль побед в финале конференции, ноль участий в финале , отрастил бороду», – гласит надпись на картинке.

«Вот умора! Я неплох», – прокомментировал публикацию Лиллард.

Дэмиан Лиллард проваливает начало сезона. Виноваты новые мячи или же он просто устал быть обреченным супергероем?