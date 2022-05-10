«Портленд» назначил Джо Кронина генеральным менеджером, контракт на 4 года

«Портленд» повысили Джо Кронина до генерального менеджера на условиях четырехлетнего соглашения.

Специалист временно исполнял обязанности этой должности с декабря 2021-го года, когда был уволен предыдущий руководитель клуба .

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, Кронин будет нести ответственность за управленческие решения в ключевое для команды межсезонье. Он обещает продолжить перестройку состава вокруг звездного разыгрывающего .

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