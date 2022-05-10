«Портленд» назначил Джо Кронина генеральным менеджером, контракт на 4 года

Теги Портленд НБА Нил Олши Дэмиан Лиллард Баскетбол

«Портленд» повысили Джо Кронина до генерального менеджера на условиях четырехлетнего соглашения.

Специалист временно исполнял обязанности этой должности с декабря 2021-го года, когда был уволен предыдущий руководитель клуба Нил Олши.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, Кронин будет нести ответственность за управленческие решения в ключевое для команды межсезонье. Он обещает продолжить перестройку состава вокруг звездного разыгрывающего Дэмиана Лилларда.

Все о крутейшем дедлайне в НБА: Харден и сделка века, Сабонис, Порзингис, распродажа в «Портленде» и усиление Востока

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные