Руди Гобер хочет, чтобы «Юта» обменяла его или Донована Митчелла

По словам ведущего SiriusXM Шона О’Коннелла, центровой «Юты» не хочет играть в одной команде с и в ближайшие дни потребует, чтобы клуб обменял одного из них.

«Руди считает, что его показатели стабильны или становятся лучше, в то время как Дон пассивен в защите и становится медленным», – сказал О’Коннелл.

Ранее сообщалось, что Гобером могут заинтересоваться «Атланта» и «Голден Стэйт».

Гобер – трижды «Мистер замок» . В прошлом году француз подписал с «Джаз» 5-летнее продление контракта на 205 миллионов долларов.

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