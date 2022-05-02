Руди Гобер хочет, чтобы «Юта» обменяла его или Донована Митчелла

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По словам ведущего SiriusXM Шона О’Коннелла, центровой «Юты» Руди Гобер не хочет играть в одной команде с Донованом Митчеллом и в ближайшие дни потребует, чтобы клуб обменял одного из них.

«Руди считает, что его показатели стабильны или становятся лучше, в то время как Дон пассивен в защите и становится медленным», – сказал О’Коннелл.

Ранее сообщалось, что Гобером могут заинтересоваться «Атланта» и «Голден Стэйт».

Гобер – трижды «Мистер замок» НБА. В прошлом году француз подписал с «Джаз» 5-летнее продление контракта на 205 миллионов долларов.

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