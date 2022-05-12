«Юта» не планирует обменивать Митчелла или Гобера

Представители «Юты» опровергают слухи о желании клуба обменять одного из своих звездных игроков.

Как сообщает Bleacher Report, слухи о возможном переходе в «Никс» исходят от президента нью-йоркского клуба Леона Роуза. Ранее функционер являлся сотрудником агентства, которое представляет интересы игрока.

Издание также отмечает, что обмен центрового не видится «Джаз» решением проблем команды.

«Юта» проиграла «Далласу» в первом раунде плей-офф-2022 со счетом 2-4. На фоне неудачных результатов клуба вокруг его звездных игроков ходит множество слухов.

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