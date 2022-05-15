Девин Букер накануне 7-го матча: «Мне нравится, что все сконцентрированы»

Атакующий защитник «Финикса» поделился эмоциями накануне первого в своей карьере 7-го матча серии плей-офф.

«Мне нравится, что все сконцентрированы, начиная с руководства, которое смотрит на нас через стекло. Для этого мы и играем в баскетбол. Мы думали, что чувствуем давление во время регулярного чемпионата, когда пытались побить рекорд клуба, но оно не идет ни в какое сравнение с давлением, которое мы испытываем сейчас.

Если посмотреть на историю лиги, преимущество домашней площадки – это не просто выражение. Всегда трудно победить на выезде. По-моему, легче провести 41 матч дома перед своими болельщиками, чем два в гостях. Я уверен, что будет шумно. Атмосфера будет захватывающей, будет много энергии. Так что я с нетерпением жду этого», – сказал Букер.

В воскресенье «Финикс» проведет на своей арене 7-й матч серии второго раунда плей-офф с «Далласом» (3-3).

«Финикс» вынес всех в регулярке НБА, но не выдерживает удары судьбы в плей-офф. 2-2 в серии с «Далласом»