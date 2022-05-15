Оставшаяся часть контракта Джонатана Айзека стала частично гарантированной

Оставшаяся часть контракта форварда стала частично гарантированной, поскольку игрок не выполнил условие по количеству сыгранных матчей (25).

В прошлом межсезонье Айзек заключил с «Мэджик» выгодный контракт на 4 года и 69,6 миллиона долларов. В контракте остались три года, которые теперь частично гарантированы. Ему гарантированы 16 млн долларов в сезоне-202/23, 7,4 млн – в сезоне-2023/24 годах, сезон-2024/25 не гарантирован.

24-летний Айзек пропустил последние два сезона из-за операции на передней крестообразной связке левого колена.

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