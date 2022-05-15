Оставшаяся часть контракта Джонатана Айзека стала частично гарантированной

Теги Орландо НБА Джонатан Айзек Баскетбол

Оставшаяся часть контракта форварда «Орландо» Джонатана Айзека стала частично гарантированной, поскольку игрок не выполнил условие по количеству сыгранных матчей (25).

В прошлом межсезонье Айзек заключил с «Мэджик» выгодный контракт на 4 года и 69,6 миллиона долларов. В контракте остались три года, которые теперь частично гарантированы. Ему гарантированы 16 млн долларов в сезоне-202/23, 7,4 млн – в сезоне-2023/24 годах, сезон-2024/25 не гарантирован.

24-летний Айзек пропустил последние два сезона из-за операции на передней крестообразной связке левого колена.

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