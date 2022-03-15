Джонатан Айзек пропустит остаток сезона-2021/22

Форвард «Орландо» Джонатан Айзек не примет участие в нынешнем сезоне НБА, сообщает инсайдер ESPN Бобби Маркс.

Айзек восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки колена, полученного 2 августа 2021 года. Игрок пропустит второй сезон подряд из-за травм.

Форвард был выбран под шестым пиком на драфте НБА-2017 и провел всего 136 матчей в лиге. Его средние показатели за карьеру составляют 9,3 очка, 5,4 подбора и 1,5 блок-шота.

Сезон-2021/22 является первым в контракте Айзека, по которому игрок заработает 69,6 миллиона долларов за четыре года.

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