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    Джонатан Айзек пропустит остаток сезона-2021/22

    Теги травмы Орландо НБА Джонатан Айзек Баскетбол

    Форвард «Орландо» Джонатан Айзек не примет участие в нынешнем сезоне НБА, сообщает инсайдер ESPN Бобби Маркс.

    Айзек восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки колена, полученного 2 августа 2021 года. Игрок пропустит второй сезон подряд из-за травм.

    Форвард был выбран под шестым пиком на драфте НБА-2017 и провел всего 136 матчей в лиге. Его средние показатели за карьеру составляют 9,3 очка, 5,4 подбора и 1,5 блок-шота.

    Сезон-2021/22 является первым в контракте Айзека, по которому игрок заработает 69,6 миллиона долларов за четыре года.

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