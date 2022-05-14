Кендрик Перкинс – Дрэймонду Грину: «Ты тоже не красавчик, ты уродливый»

Бывший игрок НБА, ныне телевизионный эксперт ответил форварду , который назвал его «чудовищем».

«Эй, Дрэймонд, «чудовище»? Так ты меня назвал? Эй, послушай, ты тоже не красавчик. Ты, черт возьми, не милашка. Чувак, моя жена была рядом со мной с 10-го класса, еще до того, как я попал в НБА и начал носить майку с Джерри Уэстом. Она была со мной. Ты понимаешь, о чем я говорю? Я не болтаю направо и налево. Послушай, я не один из этих ведущих подкастов. Когда я собираюсь что-то, я говорю это.

В конце концов, чувак, я ведь сказал, что ты не был таким агрессивным, как прежний Дрэймонд. Да, ты выложился в том матче, но ты ошибся, если ждал от меня молчания или извинений. Я не собираюсь ни для кого затыкаться. Чувак, послушай, я ничего из этого не купил. Помни об этом. Наконец, мое послание тебе: «Чувак, ты не красавчик, ты уродливый. Ты не милашка. Не нужно думать, что ты симпатичный, потому что у тебя есть логотип на носках и на майке. Продолжай», – заявил Перкинс.