Кендрик Перкинс – Дрэймонду Грину: «Ты тоже не красавчик, ты уродливый»

Бывший игрок НБА, ныне телевизионный эксперт Кендрик Перкинс ответил форварду «Голден Стэйт» Дрэймонду Грину, который назвал его «чудовищем».
«Эй, Дрэймонд, «чудовище»? Так ты меня назвал? Эй, послушай, ты тоже не красавчик. Ты, черт возьми, не милашка. Чувак, моя жена была рядом со мной с 10-го класса, еще до того, как я попал в НБА и начал носить майку с Джерри Уэстом. Она была со мной. Ты понимаешь, о чем я говорю? Я не болтаю направо и налево. Послушай, я не один из этих ведущих подкастов. Когда я собираюсь что-то, я говорю это.
В конце концов, чувак, я ведь сказал, что ты не был таким агрессивным, как прежний Дрэймонд. Да, ты выложился в том матче, но ты ошибся, если ждал от меня молчания или извинений. Я не собираюсь ни для кого затыкаться. Чувак, послушай, я ничего из этого не купил. Помни об этом. Наконец, мое послание тебе: «Чувак, ты не красавчик, ты уродливый. Ты не милашка. Не нужно думать, что ты симпатичный, потому что у тебя есть логотип НБА на носках и на майке. Продолжай», – заявил Перкинс.