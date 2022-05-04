Новый контракт Хардена может быть меньше максимального (The Athletic)

Атакующий защитник «Филадельфии» при подписании нового контракта может согласиться на меньшую зарплату, сообщает The Athletic.

«Когда «Сиксерс» заполучили его, их план заключался в том, что в будущем он готов получать меньше. Очевидно, никто не знает его лучше, чем . Так что я не буду удивлен этому», – сказал журналист The Athletic Сэм Эмик.

Харден перешел в «Филадельфию» перед дедлайном в середине февраля.

Защитниr имеет опцию игрока на сезон-2022/23 (47,4 миллиона долларов) по своему нынешнему контракту с клубом. Он может воспользоваться данной опцией и этим летом подписать продление соглашения на 4 года и сумму 227 миллионов долларов.

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