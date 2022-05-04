Новый контракт Хардена может быть меньше максимального (The Athletic)

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Атакующий защитник «Филадельфии» Джеймс Харден при подписании нового контракта может согласиться на меньшую зарплату, сообщает The Athletic.

«Когда «Сиксерс» заполучили его, их план заключался в том, что в будущем он готов получать меньше. Очевидно, никто не знает его лучше, чем Дэрил Мори. Так что я не буду удивлен этому», – сказал журналист The Athletic Сэм Эмик.

Харден перешел в «Филадельфию» перед дедлайном в середине февраля.

Защитниr имеет опцию игрока на сезон-2022/23 (47,4 миллиона долларов) по своему нынешнему контракту с клубом. Он может воспользоваться данной опцией и этим летом подписать продление соглашения на 4 года и сумму 227 миллионов долларов.

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