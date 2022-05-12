Портис стал автором ключевого попадания, Холидэй накрыл Смарта на последних секундах 5-го матча

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Форвард «Милуоки» Бобби Портис и разыгрывающий команды Дрю Холидэй стали героями концовки пятого матча серии плей-офф с «Бостоном» (110:107, 3-2).

Портис забрал подбор после промаха Янниса Адетокумбо и стал автором победного попадания при счете 106:107 за 11,4 секунды до финальной сирены.

В следующем владении Холидэй накрыл Маркуса Смарта под кольцом, не позволив «Селтикс» перехватить лидерство.

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