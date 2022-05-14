Терри Стоттс и Дарвин Хэм являются фаворитами на пост главного тренера «Лейкерс»

«Лейкерс» продолжают процесс поиска нового главного тренера и провели собеседования с претендентами.
По информации The Athletic, на данном этапе фаворитами на вакантную должность являются Терри Стоттс и Дарвин Хэм.
Отмечается, что если со своих нынешних постов не уйдут элитные специалисты уровня Куина Снайдера и Ника Нерса, «Лейкерс» будут всерьез рассматривать вариант с назначением тренера-новичка.
48-летний Хэм является ассистентом в штабе «Бакс». Ранее он никогда не возглавлял клуб НБА.
Стоттс последние сезоны провел во главе «Портленда».