Джей Джей Редик: «Лейкерс» не будут претендентами на чемпионство в следующем сезоне»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик заявил, что не будут претендентами на чемпионство в следующем сезоне, кого бы они ни наняли в качестве главного тренера.

«Лейкерс» в следующем сезоне не будут претендентами на чемпионство. Этому не бывать. На прошлой неделе мы разобрали все возможные сценарии обменов. «Лейкерс» находятся в безвыходном положении.

Я думаю, им нужно нанять в качестве играющего тренера, возможно, , просто чтобы заполнить тренерский штаб действующими игроками. Только так они снова станут претендентами.

С таким костяком, без драфт-пиков и без денег на свободных агентов, им ни за что не стать претендентами на титул в следующем сезоне. Неважно, кого они назначат главным тренером», – сказал Редик.

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