Дрэймонд Грин – об эпизоде с Краудером и Дончичем: «Меня удаляли за меньшее»

Лидер «Мэверикс» Лука Дончич получил болезненный удар во время первого матча серии второго раунда с «Санз» (114:121, 0-1), когда форвард Джей Краудер во время дальнего броска ударил его коленом между ног.
Краудер получил неспортивный фол первой степени и продолжил игру. Судейское решение вызвало вопросы у форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина.
«Меня удаляли за меньшее», – написал Грин.
В первой встрече серии с «Мемфисом» Грина удалили за эпизод, когда он схватил за майку Брэндона Кларка, в результате чего центровой упал на паркет.
Главная серия в жизни Луки Дончича. Сможет ли он снять проклятие «Финикса»?
Твиттер Дрэймонда Грина