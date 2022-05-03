Дрэймонд Грин – об эпизоде с Краудером и Дончичем: «Меня удаляли за меньшее»

Теги Даллас Голден Стэйт Финикс НБА судьи НБА плей-офф Джей Краудер Дрэймонд Грин Лука Дончич Баскетбол

Лидер «Мэверикс» Лука Дончич получил болезненный удар во время первого матча серии второго раунда с «Санз» (114:121, 0-1), когда форвард Джей Краудер во время дальнего броска ударил его коленом между ног. 

Краудер получил неспортивный фол первой степени и продолжил игру. Судейское решение вызвало вопросы у форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина.

«Меня удаляли за меньшее», – написал Грин.

В первой встрече серии с «Мемфисом» Грина удалили за эпизод, когда он схватил за майку Брэндона Кларка, в результате чего центровой упал на паркет.

Главная серия в жизни Луки Дончича. Сможет ли он снять проклятие «Финикса»?

Твиттер Дрэймонда Грина

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