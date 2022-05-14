Патрик Беверли – о 7-м матче «Санз» – «Мэвс»: «Ставлю на Луку»

Защитник «Миннесоты» в интервью ESPN спрогнозировал победителя седьмого матча серии второго раунда плей-офф «Санз» – «Мэверикс».

«Ставлю на Луку. Я играл против него в седьмом матче в прошлом сезоне, чего он только не делал со мной.

У Луки есть опыт седьмых матчей. Не считая Криса Пола, я не знаю, есть ли у «Финикса» в составе те, кто участвовал в этом. Да, есть Джавейл Макги, но я говорю об игроках стартовой пятерки. Ставлю на Луку, он сейчас в порядке», – заявил Беверли.

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