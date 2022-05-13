Лука Дончич лидирует в НБА по очкам в матчах плей-офф, когда команда находится на грани вылета

Теги Даллас Финикс НБА НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич помог команде победить в шестом матче серии второго раунда плей-офф с «Санз» (113:86, 3-3) и продолжить выступление в сезоне.

На счету словенца 33 очка (11 из 26 с игры, 9 из 14 с линии), 11 подборов, 8 передач и 4 перехвата при 1 потере за 35 минут на площадке.

Дончич лидирует в НБА по очкам в матчах плей-офф, когда команда находится на грани вылета. Средняя результативность 23-летнего словенца в таких встречах составляет 39,0 очка.

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