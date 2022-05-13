33 очка, 11 подборов, 8 передач от Дончича помогли «Далласу» перевести серию с «Финиксом» в 7-й матч

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Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич стал главным героем шестого матча серии второго раунда плей-офф с «Санз» (113:86, 3-3).

На счету словенца 33 очка (11 из 26 с игры, 9 из 14 с линии), 11 подборов, 8 передач и 4 перехвата при 1 потере за 35 минут на площадке.

«Мне кажется, мы выиграли это матч благодаря защите.

Теперь нам предстоит еще одна игра. Все это весело и интересно. Сейчас плей-офф, собираемся отдать борьбе все силы», – сказал 23-летний Лука.

«Финикс» не выдерживает удары судьбы. 2-2 в серии с «Далласом»

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