Лука Дончич побил рекорд Дирка Новицки

в пятый раз за карьеру набрал в матче плей-офф 30+ очков, сделал 10+ подборов и 5+ передач. Словенец превзошел легендарного , на счету которого четыре таких матчей, и стал рекордсменом в истории «Мэверикс», сообщает ESPN Stats & Info.

Примечательно, что Дончичу хватило всего 22 матчей плей-офф, чтобы обойти Новицки, который за всю свою карьеру провел в плей-офф 145 игр.

Дончич в шестом матче серии второго раунда плей-офф с «Финиксом» (113:86, 3-3) набрал 33 очка (11 из 26 с игры, 9 из 14 с линии), сделал 11 подборов, 8 передач и 4 перехвата.

Главная серия в жизни Луки Дончича. Сможет ли он снять проклятие «Финикса»?