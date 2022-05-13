Тобайас Харрис: «Сиксерс» не хватило психологической прочности»

Форвард «Филадельфии» заявил, что команде не хватило психологической стойкости в серии второго раунда плей-офф с (2-4).

«Я думаю, что нам не хватило психологической прочности. Мне кажется, что у нас ее еще нет. Посмотрите на вчерашнюю игру «Милуоки». Эта команда прошла через огонь, но продолжала сражаться и идти вперед.

Иногда что-то слишком влияет на нас, как на команду. Мы опускаем голову. Жестикуляция и мимика иногда просто паршивые. Это вредило нам на протяжении всей серии», – сказал Харрис.

«Низкий интеллектуальный уровень менеджеров». Помощница Прохорова в «Нетс» объяснила, почему НБА не нужно переоценивать