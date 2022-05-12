Бранко Максимович: «То, что происходило после первой четверти, не хочу комментировать, вы все видели сами»

И.о. главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович прокомментировал поражение от ЦСКА в 4-м матче полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ (84:94, 1-3).

«В первую очередь – очень-очень-очень большая благодарность нашим болельщикам. На протяжении всей серии они оказывали нам колоссальную поддержку.

Что касается игры – мы показали то, что должны делать, в первой четверти. Это – результат той работы, которую мы делаем каждый день на тренировках. Ну а то, что происходило потом – не хочу комментировать, вы все видели сами.

Поздравления ЦСКА и тренеру Димитрису Итудису. Нам сейчас надо готовиться к бронзовой серии», – сказал Максимович.

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