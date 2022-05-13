Реджи Буллок: «Уверен, что никто не ставит на победу «Далласа» в 7-м матче»

Форвард уверен, что его команда способна взять верх над «Финиксом» в гостях в 7-м матче серии плей-офф (3-3).

«У нас в команде настоящие бойцы. Мы работаем без передышки на протяжении всего сезона. Я уверен, что никто не ставит на нашу победу в 7-м матче, но мы продолжаем работать и идти напролом.

Мы верим в свои возможности на обеих сторонах площадки. Мы верим в наш тренерский штаб. Болельщики придают нам много энергии дома», – сказал Буллок.

«Финикс» вынес всех в регулярке НБА, но не выдерживает удары судьбы в плей-офф. 2-2 в серии с «Далласом»