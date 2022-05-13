Джимми Батлер: «Люблю Эмбиида. Мне бы хотелось быть с ним в одной команде»

Защитник рассказал о своем отношении к бывшему одноклубнику по «Сиксерс» .

Батлер стал главной звездой серии второго раунда, по итогам которой «Хит» прошли в финал Востока в шести матчах.

«Люблю Эмбиида. Горжусь им. Мне бы все еще хотелось быть с ним в одной команде. Само собой, я очень люблю «Майами» и рад, что выступаю здесь... Отношусь к Джоэлу Эмбиижу с большим уважением и любовью», – заявил Батлер.

Батлера и Эмбиида завершила регулярку с результатом 51-31 и проиграла в плей-офф-2019 лишь будущему чемпиону «Торонто» во втором раунде, когда Кавай Ленард забросил баззер на исходе седьмого матча.

«Сиксерс» затем решили расстаться с защитником. Батлер и Эмбиид провели вместе всего один сезон.

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