Девин Букер: «Седьмой матч. Два самых главных слова в спорте»

Защитник «Санз» Девин Букер поделился ожиданиями от седьмого матча серии с «Мэверикс», который станет для него первым в карьере.
«Седьмой матч. Два самых главных слова в спорте.
Мне очень интересно стать частью этого. Я в предвкушении той энергии, которую предстоит почувствовать. Это отличная возможность», – заявил Букер.
В шестой встрече (86:113, 3-3) Букер набрал 19 очков (6 из 17 с игры) и 8 подборов при 8 потерях.
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