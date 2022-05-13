Девин Букер: «Седьмой матч. Два самых главных слова в спорте»

Защитник «Санз» поделился ожиданиями от седьмого матча серии с «Мэверикс», который станет для него первым в карьере.

«Седьмой матч. Два самых главных слова в спорте.

Мне очень интересно стать частью этого. Я в предвкушении той энергии, которую предстоит почувствовать. Это отличная возможность», – заявил Букер.

В шестой встрече (86:113, 3-3) Букер набрал 19 очков (6 из 17 с игры) и 8 подборов при 8 потерях.

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