Дэнни Грин получил серьезную травму колена в 6-м матче с «Майами»

Защитник «Филадельфии» Дэнни Грин получил травму левого колена в 6-м матче серии с «Майами». Как информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, команда опасается, что повреждение может быть серьезным.

Грин травмировался в начале первой четверти. После того как центровой «76-х» Джоэл Эмбиид забил из-под кольца, он упал на паркет и задел ногу одноклубника.

Грин – трехкратный чемпион НБА в составе трех разных клубов. В следующем месяце ему исполнится 35 лет. Его контракт на следующий сезон не является гарантированным.

Без Грина «Филадельфия» уступила в шестом матче (90:99) и завершила выступления в плей-офф этого года (2-4).