Мэджик Джонсон: «Надеюсь, Леброн в «Лейкерс» надолго»

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Член зала славы, легендарный игрок и бывший президент «Лейкерс» Мэджик Джонсон оценил вероятность ухода лидера команды Леброна Джеймса.

«Я надеюсь, Леброн останется в «Лейкерс» надолго», – сказал Мэджик.

Калифорнийский клуб завершил нынешний сезон на 11-м месте в Западной конференции и не попал в плей-офф. Джеймс финишировал третьим в рейтинге результативности, набирая 30,3 очка в среднем за матч.

Некоторый эксперты выражают мнение, что «Лейкерс» следует обменять 37-летнего игрока в другую команду.

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