Мэджик Джонсон хочет стать совладельцем клуба НФЛ «Денвер»

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Мэджик Джонсон присоединился к заявке на покупку клуба «Денвер Бронкос», сообщает Sportico.

Группу, которая подала заявку, возглавляет владелец «Филадельфии» Джош Харрис. Ожидается, что «Бронкос» будут проданы примерно за 4 млрд долларов. Какую сумму намерен потратить Джонсон, неизвестно.

У Мэджика есть опыт участия в группе владельцев. В 2012 году он потратил 50 млн долларов, чтобы присоединиться к группе, которая приобрела бейсбольный клуб «Лос-Анджелес Доджерс». Стоимость клуба составила 2,15 млрд долларов. А в 2019-м он стал совладельцем клуба женской НБА «Лос-Анджелес Спаркс».

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