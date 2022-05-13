Эрик Споэльстра: «Пэт Райли – в четверке лучших руководителей в истории НБА»

Главный тренер прокомментировал четвертое место президента «Хит» в голосовании за лучшего функционера сезона-2021/22.

«Пэт находится в четверке лучших руководителей в истории лиги.

Он должен быть среди претендентов на эту награду каждый год. Потому что он как бы устанавливает основные принципы, и ему удавалось делать это так много раз. И он делал это, когда люди думали, что он не может.

Скольких игроков воспитал Пэт? Как тренер и как функционер. Ему всегда будут звонить за советом. Он легко мог бы стать членом Зала славы и как тренер, и как руководитель. Насколько он хорош», – сказал Споэльстра.

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