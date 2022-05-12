Димитрис Итудис: «Отдам должное «Локо», у нас получилась очень сложная серия»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Локомотивом-Кубань» в 4-м матче полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ (94:84, 3-1) отдал должное сопернику.

«Поздравляю команду с заслуженной победой. Отдам должное «Локо», у нас получилась очень сложная серия.

При 2-0 в третьем матче мы расслабились, сыграли неряшливо, очень много позволили их ведущим игрокам – Мотли, Макколуму и Барфорду – и молодым парням. Мы сделали шаг назад, но все изменили в четвертом матче, каждый дал немного больше обычного.

После плохого старта, 30-17, выиграли следующие две четверти со счетом 33-59, доминировали в защите и нападении. Проблемы с оборудованием сыграли против нас, мы в какой-то момент остановились, но не упустили контроля над игрой. Взяли эту победу и билет в финал», – сказал Итудис.

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