«Лейкерс» запросили разрешение на собеседование с Чарльзом Ли

запросили разрешение на собеседование с ассистентом главного тренера Чарльзом Ли, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Лейкерс» рассматривают 37-летнего специалиста как одного из кандидатов на должность главного тренера.

«Лейкерс» в последние недели начали общение с кандидатами на вакантный после увольнения Фрэнка Вогеля пост главного тренера. Среди них Кенни Эткинсон, Дарвин Хэм, Терри Стоттс, Эдриан Гриффин и Марк Джексон.

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