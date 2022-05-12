Шэннон Шарп: «Леброн и Дюрэнт в «Бруклине»? На этом можно все заканчивать»

Телеведущие Шэннон Шарп и обсудили вариант с объединением звездных форвардов и в .

По мнению Шарпа, с таким дуэтом бруклинская команда стала бы главным фаворитом.

Бэйлесс: Они думали об обмене Кайри на кого? Кого отдать взамен – Леброна или Дэвиса? Потому что это должен быть кто-то из них.

Шарп: Сделайте это. Мне нравится Леброн в «Бруклине». Леброн и Кей Ди. Это все. На этом можно все заканчивать.

Бэйлесс: Возможно, им следует сделать это. Совершите этот обмен.

Ранее сообщалось, что обсуждали возможность приобретения Кайри Ирвинга у «Нетс».

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