Шэннон Шарп: «Леброн и Дюрэнт в «Бруклине»? На этом можно все заканчивать»

Телеведущие Шэннон Шарп и Скип Бэйлесс обсудили вариант с объединением звездных форвардов Леброна Джеймса и Кевина Дюрэнта в «Бруклине».
По мнению Шарпа, с таким дуэтом бруклинская команда стала бы главным фаворитом.
Бэйлесс: Они думали об обмене Кайри на кого? Кого отдать взамен – Леброна или Дэвиса? Потому что это должен быть кто-то из них.
Шарп: Сделайте это. Мне нравится Леброн в «Бруклине». Леброн и Кей Ди. Это все. На этом можно все заканчивать.
Бэйлесс: Возможно, им следует сделать это. Совершите этот обмен.
Ранее сообщалось, что «Лейкерс» обсуждали возможность приобретения Кайри Ирвинга у «Нетс».
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