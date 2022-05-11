Джимми Батлер – единственный, кто набирает 25 очков и реализует 50% с игры в плей-офф-2022

Форвард отметился индивидуальным статистическим достижением в плей-офф нынешнего сезона.

Он является единственным игроком НБА, которые набирает в среднем 25 очков при реализации 50% с игры.

Бросковые показатели Батлера – 28,3 очка (3 место в лиге), 54% с игры, 37% трехочковых и 84% штрафных.

Форвард является лидером по перехватам в плей-офф-2022 (2,2 за матч), а также совершает 7,6 подбора и 5,6 передачи в среднем за игру.

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев