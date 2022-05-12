Илона Корстин: «Хезоня – самый яркий игрок этого сезона»

Теги УНИКС Илона Корстин Единая лига ВТБ Марио Хезоня Баскетбол

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась мнением об игре форварда УНИКСа Марио Хезони, который был признан MVP сезона.

«Марио – самый яркий игрок этого сезона. Он очень разноплановый и в нападении может практически все. У него есть дальний бросок, уверенный проход, при этом Хезоня всегда видит партнеров и готов вовремя сделать скидку. Это игрок уровня НБА, который был настоящим лидером УНИКСа весь сезон.

Казанцы завершили регулярный чемпионат в первой тройке во многом благодаря уверенной и результативной игре Марио Хезони. Тот же ЦСКА, который на первом месте, был силен прежде всего командной игрой. Уверена, и в этом плей-офф Хезоня еще не сказал своего последнего слова», – заявила Корстин.

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