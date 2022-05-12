Илона Корстин: «Хезоня – самый яркий игрок этого сезона»

Генеральный директор лиги ВТБ Илона Корстин поделилась мнением об игре форварда УНИКСа Марио Хезони, который был признан MVP сезона.

«Марио – самый яркий игрок этого сезона. Он очень разноплановый и в нападении может практически все. У него есть дальний бросок, уверенный проход, при этом Хезоня всегда видит партнеров и готов вовремя сделать скидку. Это игрок уровня НБА, который был настоящим лидером УНИКСа весь сезон.

Казанцы завершили регулярный чемпионат в первой тройке во многом благодаря уверенной и результативной игре Марио Хезони. Тот же ЦСКА, который на первом месте, был силен прежде всего командной игрой. Уверена, и в этом плей-офф Хезоня еще не сказал своего последнего слова», – заявила Корстин.

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